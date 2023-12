Endlich geschafft, Shentong Robot Education?

Der Aktienkurs von Shentong Robot Education verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,93 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor der "Zyklischen Konsumgüter" liegt die Rendite 30,2 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,28 Prozent. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt die Rendite mit -4,17 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Shentong Robot Education aktuell 21,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Analysen sozialer Plattformen haben ergeben, dass die Kommentare und Meinungen zu Shentong Robot Education neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu der Aktie diskutiert. Daher wird die Stimmung rund um die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Shentong Robot Education liegt aktuell bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 47,83, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,02 HKD der Shentong Robot Education 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, so liegt die Aktie mit -33,33 Prozent deutlich darunter, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.