Endlich geschafft, Shanghai Xinmei Real Estate?

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Shanghai Aiko Solar Energy-Aktie haben sich in den letzten Wochen verändert. Die Auswertung der Stimmungsänderung zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz gab und die Stimmung als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Das bedeutet, dass die Aktie weniger Beachtung von den Anlegern erhält.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Shanghai Aiko Solar Energy-Aktie eher neutral diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation, und in den letzten ein, zwei Tagen waren vor allem positive Themen präsent.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shanghai Aiko Solar Energy-Aktie derzeit -9,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -32,44 Prozent liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt derzeit 40,07, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 58 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.