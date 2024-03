Endlich geschafft, Shanghai SK Petroleum, Chemical Equipment?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit wird dieser Indikator berechnet. In Bezug auf Shanghai Sk Petroleum & Chemical Equipment liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 31,91 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 57,46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen rund um die Aktie gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat Shanghai Sk Petroleum & Chemical Equipment in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -16,87 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche erzielt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen ausschließlich positive Meinungen und Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.