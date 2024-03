Endlich geschafft, Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development?

Die Stimmung von Anlegern bezüglich der Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development-Aktie ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen negative Diskussionen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen sind erneut hauptsächlich positive Themen zu beobachten. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen tiefgreifende Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ist von Bedeutung. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Zusammenhang ergibt die Untersuchung der Aktie von Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development eine "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen zeigt jedoch eine negative Tendenz, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 70,09, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist. Der RSI25, der die Kursentwicklung über 25 Tage betrachtet, weist hingegen einen Wert von 56,51 auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development-Aktie mit einer Entfernung von -0,59 Prozent vom GD200 (einem gleitenden Durchschnitt über 200 Tage) als "Neutral" eingestuft wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 11,34 CNH auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.