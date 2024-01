Endlich geschafft, Shanghai Hanbell Precise Machinery?

Der Aktienkurs von Shanghai Hanbell Precise Machinery weist im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor eine Rendite von -5,2 Prozent auf, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Maschinen-Branche liegt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei 1,86 Prozent, wobei Shanghai Hanbell Precise Machinery mit 7,06 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Medien wurde Shanghai Hanbell Precise Machinery in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Shanghai Hanbell Precise Machinery als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 48,46, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 61,89 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Hanbell Precise Machinery einen Wert von 14 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinen-Branche als neutral betrachtet wird.

Zusammenfassend zeigt die Bewertung der Aktie von Shanghai Hanbell Precise Machinery gemischte Signale, da sie in verschiedenen Kategorien wie Rendite, Anleger-Stimmung und Relative Strength-Index unterschiedlich bewertet wird.