Endlich geschafft, Shandong Weigao Medical Polymer?

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Faktor bei der Bewertung von Aktien. In letzter Zeit wurde auch die Aktie von Shandong Weigao Medical Polymer in den sozialen Medien diskutiert. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Shandong Weigao Medical Polymer beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Shandong Weigao Medical Polymer mit 7,35 HKD inzwischen +1,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -20,28 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 51,16 Punkte, was bedeutet, dass Shandong Weigao Medical Polymer weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 57,44, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Shandong Weigao Medical Polymer weist hier einen Wert von 12,01 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Das Branchen-KGV liegt bei 25,6, was einen Abstand von 53 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.