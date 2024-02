Endlich geschafft, Samsung SDS?

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

Die technische Analyse der Samsung-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +5,82 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage aktuell bei 163888 KRW, was zu einer Abweichung von -8,17 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Samsung in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. Über Samsung wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 63,87, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 69,89 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Neutral".

Die Dividendenrendite von Samsung liegt bei 1,92 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,7 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Insgesamt ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment.

