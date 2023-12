Endlich geschafft, SF Diamond?

Der Aktienkurs von Sf Diamond hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von -25,91 Prozent erzielt, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Maschinen-Branche betrug die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -0,94 Prozent, wobei Sf Diamond mit 24,97 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse der Sf Diamond-Aktie liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,96 CNH. Der letzte Schlusskurs von 9,18 CNH weicht somit um -7,83 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 9,27 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nur um -0,97 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Sf Diamond gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sf Diamond in dieser Kategorie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite der Sf Diamond-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 1,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.