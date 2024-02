Endlich geschafft, SEI Investments?

Die Aktie der Sei Investments wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten unterschiedlich bewertet. Von insgesamt drei Bewertungen waren eine positiv, eine neutral und eine negativ. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung eine neutrale Bewertung. In den letzten Monat gab es keine aktualisierten Bewertungen von Analysten für Sei Investments. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 62 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -6,98 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 66,65 USD. Die Analysten bewerten die Aktie daher insgesamt als neutral.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat Sei Investments in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,84 Prozent erzielt. Dies steht jedoch im starken Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg um 408462,08 Prozent in der Branche, was einer Unterperformance von -408451,24 Prozent entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei durchschnittlich 151769,7 Prozent, wobei Sei Investments 151758,86 Prozent unter diesem Wert lag. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In Bezug darauf zeigt sich bei Sei Investments eine übliche Diskussionsintensität im Netz, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sei Investments eine Rendite von 1,45 % aus, was 4,25 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,69 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags erhält Sei Investments in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.