Endlich geschafft, Rocket Lab USA Registered (A)?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Rocket Lab Usa liegt bei 33,66 und zeigt somit an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion jedoch verstärkt von positiven Themen geprägt, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Rocket Lab Usa insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" war. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 4,9 Prozent, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Rocket Lab Usa nur wenig Aktivität aufwies, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls negative Auswirkungen, sodass die Gesamtbewertung für Rocket Lab Usa "Schlecht" ist.