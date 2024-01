Endlich geschafft, Redcentric?

Redcentric: Aktienanalyse und Bewertung

Redcentric ist ein Unternehmen, das IT-Dienstleistungen anbietet. In Bezug auf die Dividende liegt Redcentric mit einer Ausschüttung von 3,16 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,12 % niedriger, was einer Differenz von 9,96 Prozentpunkten entspricht. Daher erhält das Unternehmen derzeit eine Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Redcentric beträgt derzeit 25,06, was 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 107 liegt. Basierend auf dieser Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, und daher erhält Redcentric eine Bewertung von "Gut" in diesem Bereich.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI von Redcentric liegt bei 57,14, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 52,56, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance erzielte Redcentric in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,92 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der IT-Dienstleistungen-Branche im Durchschnitt um -8,62 Prozent, was bedeutet, dass Redcentric eine Outperformance von +3,7 Prozent erzielte. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei -7,7 Prozent, und Redcentric übertraf diesen Durchschnittswert um 2,78 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Redcentric, mit einer niedrigen Dividende, einer unterbewerteten Aktie und einer neutralen Dynamik des Aktienkurses, jedoch einer guten Performance im Vergleich zur Branche. Investoren sollten diese Faktoren bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.