Endlich geschafft, Quadient?

In den letzten zwei Wochen wurde über Quadient in den sozialen Medien eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Quadient insgesamt als "Neutral".

In den letzten Wochen konnte bei Quadient eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies zeigt sich darin, dass eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar war. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Zusammenfassend bekommt Quadient für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei Quadient bei einem Niveau von 61,9 und führt zur Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 49,38 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Quadient-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 18,86 EUR weicht nur um +0,85 Prozent vom aktuellen Kurs (19,02 EUR) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 19,56 EUR nahe dem letzten Schlusskurs (-2,76 Prozent Abweichung), was zu einem "Neutral"-Rating auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.