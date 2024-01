Endlich geschafft, Prosper One?

Die Prosper One-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,07 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,057 HKD festgestellt, was einem Unterschied von -18,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt wird analysiert und beträgt aktuell 0,06 HKD, was einem ähnlichen Niveau (-5 Prozent) wie der letzte Schlusskurs entspricht. Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, insgesamt also ebenfalls ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Prosper One-Aktie führt.

Die Dividendenrendite für Prosper One beträgt derzeit 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) wird Prosper One als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 154, was einem Abstand von 286 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,93 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.