Endlich geschafft, Power Integrations?

Power Integrations wird auf fundamentaler Basis als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 77,47 höher ist als der Branchendurchschnitt von 69,64, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Auch in Bezug auf die Dividendenrendite schneidet das Unternehmen unterdurchschnittlich ab, da die Rendite von 1,04 % niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,19 %.

In Bezug auf den Aktienkurs ergibt sich eine Underperformance von -3,98 Prozent im Branchenvergleich, während die Performance im Sektorvergleich um 14,14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Jedoch wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Power Integrations-Aktie somit ein "Gut"-Rating.