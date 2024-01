Endlich geschafft, Pool?

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Pool liegt bei 36,13, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ist mit 37,33 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Pool diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Jedoch gibt es auch Handelssignale, die zu einer Bewertung von "Schlecht" führen.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 354,54 USD für den Schlusskurs der Pool-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 399,79 USD, was einer positiven Abweichung von 12,76 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs und führen zu einer insgesamt positiven Bewertung der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Pool eine Rendite von 21,27 Prozent erwirtschaftet, was mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Händler"-Branche schneidet Pool mit einer Rendite von 29,2 Prozent deutlich besser ab. Diese starke Entwicklung führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.