Endlich geschafft, Polyard Petroleum?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Polyard Petroleum heran.

Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Polyard Petroleum weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Polyard Petroleum weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Polyard Petroleum-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite für Polyard Petroleum beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Die Dividendenpolitik von Polyard Petroleum wird daher von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Polyard Petroleum in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Polyard Petroleum bei 6,87, was unter dem Branchendurchschnitt (43 Prozent) liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen KGV-Wert von 12,07 auf. Aus dieser Sichtweise ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.