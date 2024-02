Endlich geschafft, Pharma Foods International?

Die aktuelle technische Analyse der Pharma Foods zeigt, dass der aktuelle Kurs von 982 JPY einen Abstand von -34,09 Prozent zum GD200 (1489,86 JPY) hat, was laut charttechnischer Bewertung ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1039,78 JPY. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,56 Prozent beträgt. Zusammenfassend kann der Kurs der Pharma Foods-Aktie daher als "Schlecht" eingestuft werden, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Pharma Foods von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Nach Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert in den letzten beiden Wochen, lässt sich die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Neutral" einstufen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 43,56 Punkten, was bedeutet, dass die Pharma Foods-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt ebenfalls, dass Pharma Foods weder überkauft noch -verkauft ist, und so auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation um Pharma Foods haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die technische Analyse und die Anleger-Stimmung auf eine neutrale Bewertung der Pharma Foods-Aktie hindeuten.