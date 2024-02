Endlich geschafft, Petroleum?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Petroleum als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Petroleum-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 10,99, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,84, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit resultiert ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Dividenden schüttet Petroleum im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8,29 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 8,29 % bedeutet. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie spielt eine wichtige Rolle. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie. Petroleum weist mit einem KGV von 8,73 einen Wert unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Der genaue Abstand beträgt aktuell 83 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" von 50. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Petroleum in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Petroleum daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.