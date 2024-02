Endlich geschafft, Pacificet?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Pacific Net bleibt neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten Ausschläge in positiver oder negativer Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonderen Themen identifiziert, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Einschätzung wird die Aktie heute als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Pacific Net. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 43,53 und der RSI25 für 25 Tage bei 42,93, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen, ergibt sich eine positive Bewertung. Der aktuelle Wert liegt bei 1607,49 JPY, was einem Unterschied von +10,36 Prozent zum letzten Schlusskurs (1774 JPY) entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1612,36 JPY) liegt mit einem Unterschied von +10,03 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsaktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung bezüglich der Aktie von Pacific Net. Somit erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung in Bezug auf diese weichen Faktoren.

Insgesamt wird die Aktie von Pacific Net basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen neutral bewertet.