Endlich geschafft, Orsted?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem es Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Wenn wir Orsted betrachten, zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 17,88 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Auf der 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 42,95, was darauf hindeutet, dass Orsted weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI25 als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Orsted derzeit eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,52 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Stromversorger) wird Orsted als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,83 liegt, was einem Abstand von 3 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 12,47 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung erzielte Orsted in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -35,87 Prozent, was genau dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Performance von Orsted im Branchenvergleich als "Neutral" bewertet.