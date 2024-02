Endlich geschafft, Orange?

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Orange wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der bei 94,58 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Orange-Aktie überkauft ist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating für den kurzfristigen RSI. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass Orange weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Orange also eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI.

Die Diskussionen über Orange in den sozialen Medien zeigen eine gemischte Stimmung. Während in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen insgesamt positive Meinungen überwiegen, wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung für das Unternehmen. Zwei Handelssignale zeigen ein positives Bild, was zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie führt.

Im Vergleich zur "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche hat Orange in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,77 Prozent erzielt. Während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten, lag Orange deutlich darüber. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor zeigt Orange eine Überperformance von 6,77 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Orange-Aktie derzeit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Der Aktienkurs liegt mit 10,958 EUR 1,09 Prozent über der 200-Tage-Linie (GD200) von 10,84 EUR. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ebenfalls ein neutraler Trend, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.