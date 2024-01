Endlich geschafft, Okta?

Weitere Suchergebnisse zu "Crown PropTech Acquisitions":

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien bezüglich des Unternehmens Okta war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält Okta daher eine insgesamt positive Einschätzung. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Okta derzeit als positiv eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt um 6,23 Prozent über dem GD200. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 77,72 USD, was einer Abweichung von +4,5 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als neutral bewertet. Insgesamt wird die technische Analyse daher positiv bewertet.

Die Bewertung von Analysten zeigt, dass von insgesamt 23 Bewertungen für die Okta-Aktie 13 als "Gut", 6 als "Neutral" und 4 als "Schlecht" eingestuft werden. Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele liegt bei 92,18 USD, was einer möglichen Steigerung um 13,5 Prozent vom letzten Schlusskurs aus entspricht. Die Empfehlung, die sich daraus ableitet, ist daher positiv.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Okta 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Die Dividendenpolitik von Okta wird daher als neutral bewertet.

Insgesamt erhält Okta sowohl von den Marktteilnehmern, als auch von den Analysten eine positive Bewertung.