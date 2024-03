Endlich geschafft, OHB?

Die deutsche Raumfahrt- und Technologiefirma Ohb hat in letzter Zeit von Analysten eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 1,58 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen ebenfalls überwiegend negativ. Kommentare und Wortmeldungen wurden ausgewertet und führten zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf Neutral eingestuft werden kann.

Fundamental gesehen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ohb bei 27, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Ohb im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,96 Prozent erzielt, was 33,88 Prozent über dem Durchschnitt im Industriesektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche beträgt 12,36 Prozent, was Ohb um 30,6 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.