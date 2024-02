Endlich geschafft, OHB?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen können. Um dies zu analysieren, betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ohb. Der RSI7 liegt derzeit bei 45,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass Ohb weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, mit Ohb, der ebenfalls weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 39,13). Das Wertpapier wird daher auch für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Ohb-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Ohb eine Dividendenrendite von 1,38 Prozent auf, was 1,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Basierend darauf wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt sich, dass Ohb mit einer Rendite von 32,05 Prozent um mehr als 27 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 5,21 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Ohb mit 26,84 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 27 für Ohb. Das bedeutet, dass die Börse 27,79 Euro für jeden Euro Gewinn von Ohb zahlt, was 11 Prozent weniger ist als der durchschnittliche Wert in der Branche (31). Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV ein "Gut"-Rating.