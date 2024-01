Endlich geschafft, Novo?

Die Aktie von Novo wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,22 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,17 CAD um -22,73 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,15 CAD, was einer Abweichung von +13,33 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in letzter Zeit neutral gegenüber Novo eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Novo daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Novo-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (47,06) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Novo.

In Bezug auf fundamentale Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 4, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 322, was bedeutet, dass die Börse nur 4,9 Euro für jeden Euro Gewinn von Novo zahlt, im Vergleich zu 98 Prozent mehr für vergleichbare Werte in der Branche. Dies bestätigt die Unterbewertung der Aktie.