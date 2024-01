Endlich geschafft, Northwest Biotherapeutics?

Die Aktie von Northwest Biotherapeutics wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 10,82 liegt die Bewertung insgesamt 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Biotechnologie von 106,17. Die fundamentale Analyse bewertet die Aktie daher als "gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Northwest Biotherapeutics derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie. Mit einem Unterschied von 2,45 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,45 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Northwest Biotherapeutics eingestellt waren, mit fünf positiven und acht negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "neutralen" Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet die Aktie von Northwest Biotherapeutics als neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für sieben Tage liegt bei 44,44 und der RSI25-Wert für 25 Tage bei 61,7, was zu einer Gesamteinstufung als "neutral" führt.

