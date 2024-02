Endlich geschafft, North Arrow Minerals?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einblicke in die Bewertung einer Aktie liefern. Bei der Betrachtung von North Arrow Minerals haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich bewertet, was auf normale Aktivität hinweist und zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividende weist North Arrow Minerals derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,46 %. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als schlecht eingestuft wird, da der Kurs um -33,33 Prozent über dem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt hingegen eine neutrale Wertung. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt North Arrow Minerals mit einer Rendite von -52,94 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt das Unternehmen mit 32,34 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.