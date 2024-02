Endlich geschafft, Nissan?

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Die Diskussionen über Nissan Motor in den sozialen Medien spiegeln deutliche Signale bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusätzlich lassen sich fünf Handelssignale erkennen, von denen 0 positiv und 5 negativ sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Nissan Motor als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Nissan Motor liegt bei 46,25 und der RSI25 bei 41,51, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Dieses Gesamtbild ergibt eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Nissan Motor leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Neutral" erhält.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Nissan Motor-Aktie ein Durchschnitt von 579,01 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 588,4 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Nissan Motor also eine "Neutral"-Bewertung sowohl bezüglich der Anlegerstimmung, des RSI, der Dividendenpolitik als auch der technischen Analyse.