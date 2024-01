Endlich geschafft, Nio?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Nio-Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung von "Schlecht" erhalten, da sie 5,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite wird durch das Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs bestimmt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Nio in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung geführt hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien spiegeln jedoch insgesamt positive Meinungen und Themen zu Nio wider. Dadurch wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft, was darauf hindeutet, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse wurde die Nio-Aktie auf kurzfristiger und langfristiger Basis als "Gut" eingestuft, da sie sowohl vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage als auch der letzten 200 Tage entfernt ist. Der aktuelle Kurs liegt 24,05 Prozent über dem GD50 und 6,7 Prozent über dem GD200. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

