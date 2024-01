Endlich geschafft, Newron SpA?

Die Newron Spa-Aktie wird von technischen Analysten als "Gut" eingestuft, da der Aktienkurs mit 7,84 CHF einen Abstand von +49,05 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 5,26 CHF aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 5,59 CHF liegt die Aktie mit einem Abstand von +40,25 Prozent im positiven Bereich. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Signal auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Newron Spa-Aktie liegt bei 58, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 35,09 eine neutrale Bewertung, da die Aktie auch auf längerfristiger Basis weder überkauft noch -verkauft ist.

Das Anleger-Sentiment für die Newron Spa-Aktie ist insgesamt positiv, da in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen in den sozialen Medien und am Aktienmarkt stattgefunden haben. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt für Newron Spa eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund durchschnittlicher Diskussionsintensität und kaum vorhandener Stimmungsänderungen. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie auf Basis der Sentiment- und Buzz-Analyse.