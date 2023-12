Endlich geschafft, Netflix?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Netflix-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Netflix-Aktie liegt bei 25,9, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert beträgt 43,18, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz in der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität der Netflix-Aktie eine schwache Aktivität im Netz, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ist das Sentiment und der Buzz für Netflix als "Schlecht" zu bewerten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Netflix-Aktie bei 491,79 USD und ist damit inzwischen um +9,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Diese kurzfristige Einschätzung fällt daher positiv aus. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +22,18 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Analysten bewerten die Netflix-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten setzt sich diese Bewertung aus 17 "Gut"-, 12 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 408,7 USD, was ein Abwärtspotenzial von -16,89 Prozent bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Netflix daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.