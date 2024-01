Endlich geschafft, Nemetschek?

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Nemetschek, daher wird die Aktie neutral bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Nemetschek daher ein gutes Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Nemetschek als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nemetschek-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 12,77, was eine gute Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,21, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 58, was bedeutet, dass die Börse 58,8 Euro für jeden Euro Gewinn von Nemetschek zahlt. Dieser Wert liegt 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 72 für Unternehmen im Bereich "Software". Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "gut" eingestuft und als unterbewertet betrachtet.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Nemetschek. Das Stimmungsbarometer zeigte in diese Zeitrichtung und auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "gute" Einschätzung. Somit bekommt Nemetschek insgesamt eine "gute" Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.