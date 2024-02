Endlich geschafft, National Research?

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für National Research in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gezeigt, weshalb National Research eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die National Research-Aktie beträgt aktuell 34, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 48,8 ebenfalls neutral. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die National Research-Aktie wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Im Branchenvergleich hat die National Research-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 60,47 Prozent erzielt, was 66,55 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 4,54 Prozent, wobei National Research aktuell 55,94 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".