Endlich geschafft, Napco Security?

Die Dividende von Napco Security hat derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -11545,47 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von "Elektronische Geräte und Komponenten" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Napco Security derzeit bei 30,71 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 33,93 USD lag, ergibt sich eine positive Differenz von +10,49 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 31,42 USD, was einer Differenz von +7,99 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal liefert. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume demnach eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Napco Security in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung seitens der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Napco Security weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Napco Security führt zu einer Einstufung von "Neutral", sowohl im Zeitraum von 7 Tagen mit einem Wert von 39,57 als auch im Zeitraum von 25 Tagen mit einem Wert von 42,92. Insgesamt zeigt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".