Endlich geschafft, NOVACYT?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz zu Novacyt in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 66,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit 14,03 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.