Endlich geschafft, Muyuan Foodstuff?

Der Aktienkurs von Muyuan Foods hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -20,16 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Verbrauchsgüter"-Branche in diesem Zeitraum beträgt -3,96 Prozent, was zeigt, dass auch hier Muyuan Foods mit einer Rendite von -16,2 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit nur zwei Tagen, an denen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. An zehn Tagen überwog die negative Kommunikation. In Bezug auf das Unternehmen Muyuan Foods unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Muyuan Foods festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment führt. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch sehr präsent, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Insgesamt erhält Muyuan Foods daher ein "Gut" für diese Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Muyuan Foods liegt bei 31,86 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 34,78 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung der Aktie von Muyuan Foods als "Neutral" führt.