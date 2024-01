Endlich geschafft, Moody's?

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Moody's von Analysten insgesamt positiv bewertet, mit 4 Gut- und 4 Neutral-Einschätzungen. Es gab keine schlechten Bewertungen in diesem Zeitraum, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 328,17 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -14,36 Prozent fallen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 383,2 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung aus Sicht der Analysten, obwohl die Gesamtempfehlung immer noch als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat die Aktie von Moody's im letzten Jahr eine Rendite von 39,4 Prozent erzielt, was 30,96 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 15,03 Prozent, und Moody's übertrifft diesen Wert um 24,37 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Moody's beträgt 45, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung ergab auch 4 eindeutig negative Signale, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Moody's aufgrund der Analystenbewertung als "Neutral" eingestuft, während die Branchenvergleiche und die fundamentale Analyse zu einer positiven Einschätzung führen. Die Anleger-Stimmung hingegen zeigt eine negative Tendenz, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.