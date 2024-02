Endlich geschafft, Monarch Casino, Resort?

Die Monarch Casino & Resort-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Schlusskurs von 66,52 USD gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 69,04 USD, was einem Unterschied von +3,79 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 67,74 USD wurde analysiert, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,92 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Monarch Casino & Resort-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus der Sicht der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Monarch Casino & Resort derzeit eine Rendite von 1,77 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,73 % in der Kategorie "Hotels Restaurants und Freizeit". Aufgrund dieser Differenz von lediglich 0,95 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde die Monarch Casino & Resort-Aktie in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert wurden in den letzten Tagen überwiegend positiv angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird die Einstufung als "Gut" vorgenommen.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Monarch Casino & Resort bei 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 49,3 in der Kategorie "Hotels Restaurants und Freizeit" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.