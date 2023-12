Endlich geschafft, Medius Holdings?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Medius eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Unsere Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung für Medius, sowohl von den Anlegern als auch von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Medius liegt bei 43,1, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 46,5 und ist somit ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Medius derzeit bei 790,95 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 762 JPY liegt, was einem Abstand von -3,66 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 754,62 JPY erreicht, was einer Differenz von +0,98 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbefund von "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

Bei der Betrachtung der Sentiment- und Buzz-Faktoren zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu Medius gab. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Medius somit auf dieser Stufe eine "Neutral"-Rating.