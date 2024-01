Endlich geschafft, McKesson?

Der Aktienkurs von Mckesson verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,74 Prozent. Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Underperformance von -11,55 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitsdienstleister", die im Durchschnitt um 35,3 Prozent gestiegen sind. Trotzdem liegt Mckesson mit einer Rendite von 6,94 Prozent über dem Durchschnittswert des "Gesundheitspflege"-Sektors, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Mckesson in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt damit einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über Mckesson liegt im normalen Bereich, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mckesson einen Wert von 17 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 99 haben. Dies deutet darauf hin, dass Mckesson aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik weist Mckesson derzeit ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0 auf, was eine negative Differenz von -88,56 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dessen erhält Mckesson eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von den Analysten.