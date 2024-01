Endlich geschafft, Mastercard?

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard Inc.":

Die Mastercard-Aktie wird derzeit im Rahmen der technischen Analyse unter Verwendung des Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 58,62, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 43, was weiterhin als "neutral" signalisiert. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI als "neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Mastercard-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,3 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies zeigt, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als "günstig" betrachtet werden kann und daher eine "gute" Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt in den letzten Wochen einen Anstieg negativer Kommentare über Mastercard in den sozialen Medien an. Das führt zu einer "schlechten" Bewertung durch die Redaktion. Gleichzeitig zeigt die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie eine steigende Aufmerksamkeit der Anleger an, was zu einem "guten" Rating führt und insgesamt zu einer "schlechten" Bewertung der Aktie.

Die Analysten bewerten die Mastercard-Aktie langfristig als "gut", basierend auf Bewertungen von 18 Analysten, von denen 15 die Aktie positiv bewerten. Kürzere Einschätzungen zeigen jedoch eine "neutrale" Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 443 USD, was einer Erwartung von 4,98 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher die Bewertung der Aktie als "neutral" vergeben.