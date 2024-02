Endlich geschafft, Marriott Vacations Worldwide?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für die Bewertung von Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Marriott Vacations Worldwide-Aktie liegt bei 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 51,46 liegt. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Marriott Vacations Worldwide.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marriott Vacations Worldwide beträgt 9, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Bei einer Dividendenrendite von 2,91 % liegt Marriott Vacations Worldwide nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,75 %. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Marriott Vacations Worldwide abgegeben, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Innerhalb eines Monats liegen 1 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen vor, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 167 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 85,22 USD einem Potenzial von 95,96 % entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.