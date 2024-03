Endlich geschafft, Madison Square Garden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Madison Square Garden Sports. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 95,73 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Madison Square Garden Sports in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von +1,14 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einer Abweichung von -1,27 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und das Sentiment der Anleger können auch Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Madison Square Garden Sports auf sozialen Plattformen ausgewertet und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. Allerdings waren die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, überwiegend positiv, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zudem lässt sich die Aktivität rund um Madison Square Garden Sports über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Madison Square Garden Sports in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".