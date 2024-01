Endlich geschafft, MOSYS?

Die Aktie von Peraso notiert derzeit bei 0,28 USD und ist damit +40 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Allerdings zeigt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz von -22,22 Prozent zum GD200, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die weichen Faktoren wie das Sentiment und den Buzz im Netz ergibt sich ein eher negativer Trend. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung wies eine negative Veränderung auf. Daher wird Peraso in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Alles in allem ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Peraso-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Peraso auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.