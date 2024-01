Endlich geschafft, Lucid Group?

Die Analysten bewerten die Lucid-Aktie derzeit als "Neutral". Dieses Rating basiert auf 2 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen führten. Dies ergibt auf kurzfristiger Betrachtungsbasis eine Gesamteinschätzung von "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 9 USD, was ein Aufwärtspotential von 116,87 Prozent vom letzten Schlusskurs von 4,15 USD bedeutet, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Lucid-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität bei Lucid ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Lucid-Aktie wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein. Zudem wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht" Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Lucid beträgt derzeit 63,41 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Lucid-Aktie somit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.