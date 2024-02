Endlich geschafft, Lojas Renner?

Die Lojas Renner-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,39 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 3,11 USD lag, was einer Abweichung von -8,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,35 USD über dem letzten Schlusskurs von 3,11 USD, was einer Abweichung von -7,16 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde überwiegend Positives in sozialen Netzwerken verzeichnet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Die Diskussionen der Anleger waren größtenteils neutral oder positiv, was sich positiv auf die Stimmungslage auswirkte.

Die Diskussionen im Internet zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Lojas Renner-Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lojas Renner-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Zusammenfassend erhält die Lojas Renner-Aktie aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating, während das Anleger-Sentiment und der RSI zu einer "Gut"- bzw. "Neutral"-Bewertung führen.