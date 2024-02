Endlich geschafft, Lithium Plus Minerals?

Die Aktie von Lithium Plus Minerals hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,33 AUD gehabt, während der aktuelle Kurs bei 0,185 AUD liegt, was eine Abweichung von -43,94 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 0,27 AUD, was eine Abweichung von -31,48 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet, und somit auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Lithium Plus Minerals ist positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien, in denen vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Lithium Plus Minerals weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating sowohl für den 7-Tage-RSI (38,46 Punkte) als auch für den 25-Tage-RSI (61,9 Punkte).

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz aufweist, was auf eine starke Aktivität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.