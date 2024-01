Endlich geschafft, Lithium Plus Minerals?

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung für Lithium Plus Minerals wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält Lithium Plus Minerals in diesem Punkt daher die Einstufung: "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Lithium Plus Minerals. Es gab insgesamt drei positive und vier negative Tage, sowie sieben Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Lithium Plus Minerals daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Lithium Plus Minerals ergibt sich auf 7- und 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und eine "Schlecht"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.