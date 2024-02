Endlich geschafft, Lennox?

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen die Lennox-Aktie bewertet. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating für die Lennox-Aktie führt. Kurzfristig betrachtet, wurde die Aktie in den vorangegangenen Studien des vergangenen Monats als "Gut" eingestuft, wobei 1 Analyst die Aktie als "Gut" bewertete, 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 398,33 USD festgelegt, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier ein Abwärtspotential von -11,74 Prozent hat. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 451,3 USD ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Lennox führt.

Aus charttechnischer Sicht weist der aktuelle Kurs der Lennox von 451,3 USD eine Entfernung von +21,49 Prozent vom GD200 (371,47 USD) auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 437,17 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,23 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Lennox-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Lennox als unterbewertet angesehen, da das KGV von 26,37 insgesamt 17 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte", der 31,81 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite für Lennox beträgt aktuell 1,22 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (1,27) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Lennox eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.