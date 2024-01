Endlich geschafft, Leader Electronics?

Weitere Suchergebnisse zu "Gs Holdings":

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Leader Electronics wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral eingestuft wird.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Leader Electronics mit 577 JPY derzeit -0,16 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als neutral betrachtet. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als gut eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +5,22 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als gut bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Leader Electronics in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als neutral wahrgenommen. In den letzten beiden Wochen wurden keine eindeutig positiven oder negativen Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Aktie von Leader Electronics. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 35,19, was eine neutrale Empfehlung ergibt, und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 52,27, was auch zu einer Neutral-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Gesamtranking auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt wird die Aktie von Leader Electronics aufgrund der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung als neutral eingestuft.